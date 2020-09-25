Англия

Валлиец рассказал о своем периоде в испанском клубе.

Нападающий Гарет Бэйл поделился подробностями своего периода в мадридском Реале после возвращения в Тоттенхэм на правах аренды.

"Не сожалею о своем периоде в Реале. Я просто пытаюсь играть в футбол. Это единственное, что я умею, а все, что говорится, находится вне моей власти. Я ни о чем не жалею, что бы ни говорили.

Конечно, находясь в другой стране и в другой культурной среде, мне пришлось расти как человеку, учиться справляться с разными ситуациями. Я часто находился под огромным давлением, часто слышал свист на стадионе в мой адрес. Я научился справляться с такими вещами и не обращать на них внимания", – рассказал Бэйл в интервью изданию Marca.