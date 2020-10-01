Англия

Бельгийский клуб отказался отпускать своего хавбека.

Вест Хэм не смог достигнуть соглашения в переговорах с Брюгге по полузащитнику Хансу Ванакену, сообщает Sky Sports.

"Молотобойцы" заинтересованы в приобретении бельгийского хавбека и были готовы заплатить за него 13 миллионов фунтов. Руководство "черно-синих" ответило отказом на предложение лондонского клуба и требует за своего игрока большую сумму.

Действующий контракт Ванакена с Брюгге рассчитан до июня 2024 года.

В новом сезоне 28-летний игрок провел 7 поединков, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм согласовал трансфер защитника Славии Владимира Цоуфала.