Бельгийский клуб отказался отпускать своего хавбека.
Ханс Ванакен, Getty Images
01 октября 2020, 14:02
Вест Хэм не смог достигнуть соглашения в переговорах с Брюгге по полузащитнику Хансу Ванакену, сообщает Sky Sports.
"Молотобойцы" заинтересованы в приобретении бельгийского хавбека и были готовы заплатить за него 13 миллионов фунтов. Руководство "черно-синих" ответило отказом на предложение лондонского клуба и требует за своего игрока большую сумму.
Действующий контракт Ванакена с Брюгге рассчитан до июня 2024 года.
В новом сезоне 28-летний игрок провел 7 поединков, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм согласовал трансфер защитника Славии Владимира Цоуфала.