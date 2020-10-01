Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка английской лиги между Ливерпулем и лондонским Арсеналом.

Ливерпуль и Арсенал сыграют друг против друга уже во второй раз на текущей неделе, теперь в Кубке лиги. Главные тренеры обеих команд прибегли к ротации составов, ожидаемо выпустив ряд игроков ближайшего резерв. В составе лондонцев впервые в текущем сезоне сыграет Седрик Суареш, оправившийся после очередной травмы.

Ливерпуль: Адриан — Н. Уильямс, Р. Уильямс, ван Дейк, Милнер — Уилсон, Груйич, Джонс — Салах, Минамино, Жота

Запасные: Келлехер, Фабиньо, Вейналдум, Гомес, Робертсон, Ориги, Эллиотт

Арсенал: Лено — Суареш, Холдинг, Габриэль, Колашинац — Уиллок, Джака, Себальос — Пепе, Нкетиа, Сака

Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Тирни, Эльнени, Мэйтленд-Найлз, Нельсон, Ляказетт

Матч Ливерпуль — Арсенал начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.