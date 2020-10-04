"Святые" победили дома со счетом 2:0.
Саутгемптон – Вест Бромвич, Getty Images
04 октября 2020, 16:19
В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги Саутгемптон обыграл на своем поле Вест Бромвич со счетом 2:0. Голами в составе "святых" отличились Мусса Дженепо и Ориоль Ромеу.
Саутгемптон – Вест Бромвич 2:0
Голы: Дженепо, 41, Ромеу, 69.
Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертран – Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Редмонд, 55) – Адамс (Лонг, 84), Ингз.
Вест Бромвич: Джонстон – О`Ши, Бартли, Аджайи, Таунсенд – Ливермор, Сойерс (Кровинович, 64) – Эдвардс (Филд, 46), Матеус Перейра, Диангана – Робинсон (Робсон-Кану, 60).
Предупреждения: Дженепо, Уокер-Питерс – Ливермор.