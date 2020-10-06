Англия

Английские клубы потратили приличные суммы, несмотря на пандемию коронавируса.

Портал The Sun подсчитал потраченную сумму клубами английской Премьер-лиги во время минувшего трансферного окна.

Она составила 1,24 миллиарда фунтов. Больше всех потратил Челси — 226,1 миллиона фунтов. На втором месте расположился Манчестер Сити с показателем в 147 миллионов.

Примечательно, что на третьей позиции расположилась Астон Вилла (85 миллионов фунтов), а на четвертой — новичок Лидс (84,5 фунтов).

Единственным клубом, который остался без затрат оказался Бернли.

На Football.ua доступен дэдлайн "лета"-2020, в котором описаны главные моменты безумного трансферного дня.