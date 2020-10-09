Англия

"Молотобойцы" сделают предложение по норвежскому форварду.

Вест Хэм продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Борнмута Джошуа Кинга.

Как сообщает издание The Guardian, лондонский клуб попытается заполучить форварда до окончания дэдлайна сделок с клубами из Чемпионшипа 16 октября. Стоимость норвежца оценивается в 17,5 млн фунтов, но "молотобойцы" хотят добиться скидки.

Действующий контракт Кинга с Борнмутом рассчитан до июня 2021 года.

В новом сезоне 28-летний игрок провел один поединок в футболке "вишен", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм расторг контракт с полузащитником Джеком Уилширом.