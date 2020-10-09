Вест Хэм продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Борнмута Джошуа Кинга.

Как сообщает издание The Guardian, лондонский клуб попытается заполучить форварда до окончания дэдлайна сделок с клубами из Чемпионшипа 16 октября. Стоимость норвежца оценивается в 17,5 млн фунтов, но "молотобойцы" хотят добиться скидки.

Действующий контракт Кинга с Борнмутом рассчитан до июня 2021 года.

В новом сезоне 28-летний игрок провел один поединок в футболке "вишен", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм расторг контракт с полузащитником Джеком Уилширом.