Англия

Валлиец восстановился после повреждения.

Нападающий Гарет Бэйл готов провести первый поединок в составе Тоттенхэма после возвращения из мадридского Реала.

Как сообщает издание The Telegraph, форвард оправился после проблем с коленом и приступил к тренировкам. Валлиец занимается вместе с командой и готовится к матчу с Вест Хэмом.

Бэйл выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах. В футболке "шпор" 31-летний игрок провел 203 поединка, забив 33 голов.

Матч Тоттенхэм – Вест Хэм в 5-м туре АПЛ запланирован на субботу, 17 октября.