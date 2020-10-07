Испания

Хорват рассказал о своем бывшем партнере по команде.

Полузащитник Лука Модрич прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Гарета Бэйла, который покинул клуб в завершившееся трансферное окно.

"Я выступал вместе с Гаретом большую часть своей карьеры, он – невероятный парень. Он просто застенчивый, как и я. Нечестно судить о его карьере в Мадриде по последним годам, он внес впечатляющий вклад в успехи клуба и его всегда будут помнить.

У него никогда не было проблем в раздевалке, он – отличный парень. Он говорил по-испански, шутил с нами.

За последние годы произошло много событий и уже забыли о том, что он сделал. Когда пройдет время, он нем будут помнить и говорить о его важности.

У каждого свой характер. Он был таким, немного общался, но в раздевалке все было хорошо. Мне грустно, что о его успехах успели забыть за прошлый сезон", – рассказал Модрич в интервью Cope.

Напомним, в сентябре Бэйл вернулся в Тоттенхэм на правах аренды до конца сезона.