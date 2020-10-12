Англия

Защитник проведет этот сезон в составе "молотков".

Центральный защитник Уотфорда Крэйг Доусон присоединился к Вест Хэму на правах сезонной аренды, сообщил официальный сайт "молотков".

Доусон, способный сыграть также на позиции правого защитника, провел 184 матча в Премьер-лиге, отличившись 14 голами.

До Вест Хэма Доусон выступал за Рэдклифф Боро, Рочдейл, Вест Бромвич и Болтон Уондерерс. Также на его счету три игры за сборную Англии.

Вест Хэм ранее хотел укрепить защиту Джеймсом Тарковски из Бернли или Николаем Матвиенко из Шахтера.