Англия

Испанец призывает совместно искать решение проблемы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата заявил, что футболисты должны внести максимальный вклад в борьбу с кризисом, который возник из-за пандемии коронавируса.

"Приятно видеть много положительных откликов игроков и других футбольных лидеров на нынешний кризис, но также трудно понять, что делать, чтобы эффективно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы свидетели напоминания о том, насколько мы все взаимозависимы".

"Чтобы преодолеть коронавирус и другие проблемы, стоящие перед человечеством, нам необходимо координировать индивидуальные усилия и работать вместе как одна команда".

"Я призываю не только моих товарищей по команде, но также всех других игроков со всего мира объединиться и помочь справиться с этим кризисом", — цитирует Мату Goal.

Ранее испанский футболист рассказал о том, как прошло его знакомство с главным тренером Юнайтед Оле-Гуннаром Солскьяером.