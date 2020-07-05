Турция

"Канарейки" готовы начать переговоры по испанскому хавбеку.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата может перейти Фенербахче, сообщает портал Sansursuz Futbol.

Фенербахче следит за опытным хавбеком и попытается приобрести его в летнее трансферное окно. Испанец утратил постоянное место в составе МЮ и имеет год по контракту с клубом, чем и хотят воспользоваться "канарейки".

В этом сезоне Мата провел 34 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в подписании защитников Барселоны Жан-Клера Тодибо и Муссы Ваге.