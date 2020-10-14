Англия

Француз подпишет новое соглашение с английским клубом.

Нападающий Аллан Сен-Максимен близок к подписанию нового контракта с Ньюкаслом, сообщает Sky Sports.

"Сороки" довольны выступлениями французского вингера и решили предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. В ближайшее время стороны должны заключить новый договор до 2026 года.

Сен-Максимен перешел в Ньюкасл летом 2019-го из Ниццы за 18 млн евро. В этом сезоне 23-летний игрок провел 4 поединка в футболке "черно-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее новый контракт с Ньюкаслом подписал полузащитник Мэттью Лонгстафф.