Англия

Пока что революционных изменений в английском футболе не будет.

Клубы английской Премьер-лиги проголосовали против проекта "Большая картина", который предполагал ряд изменений, в частности – право голоса только для девяти членов лиги, а также сокращение чемпионата до 18 команд.

"Все 20 клубов Премьер-лиги единогласно согласились, что "проект Большая картина" не будет внедрен или разрабатываем ни Премьер-лигой, ни Футбольной ассоциацией", — гласит заявление АПЛ.

"В придачу, члены Премьер-лиги договорились работать вместе как коллектив из 20 клубов над стратегическим планом по дальнейшему структурированию и финансированию английского футбола".

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"Проект Большая картина" разрабатывался совместно владельцами МЮ, Ливерпуля и главной Английской футбольной лиги Риком Пэрри.