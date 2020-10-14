Пока что революционных изменений в английском футболе не будет.
Один из авторов проекта Джон Генри, Getty Images
14 октября 2020, 19:22
Клубы английской Премьер-лиги проголосовали против проекта "Большая картина", который предполагал ряд изменений, в частности – право голоса только для девяти членов лиги, а также сокращение чемпионата до 18 команд.
"Все 20 клубов Премьер-лиги единогласно согласились, что "проект Большая картина" не будет внедрен или разрабатываем ни Премьер-лигой, ни Футбольной ассоциацией", — гласит заявление АПЛ.
"В придачу, члены Премьер-лиги договорились работать вместе как коллектив из 20 клубов над стратегическим планом по дальнейшему структурированию и финансированию английского футбола".
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"Проект Большая картина" разрабатывался совместно владельцами МЮ, Ливерпуля и главной Английской футбольной лиги Риком Пэрри.