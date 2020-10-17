Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч пятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются после паузы на матчи сборных, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые громкие предстоящие поединки английского первенства. Пятый тур АПЛ подарит болельщикам много интересных матчей, одним из которых станет мерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем.

Суббота, 17 октября, 14:30. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Ливерпуль продолжает удерживать статус главной команды Мерсисайда, а в дерби с Эвертоном практически всегда считается фаворитом. В этом нет ничего странного, ведь "ириски" не обыгрывали "красных" с 2010 года, да и в последние годы обе команды ставили перед собой совершенно разные задачи: Ливерпуль претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует, а для Эвертона квалификация в еврокубки считается весьма приемлемым результатом. Но так ли сейчас всё очевидно, если определять фаворита?

Если кто и блестяще начал новый сезон Премьер-лиги, так это Эвертон. Подопечным Карло Анчелотти отдавали немного шансов на победу в первом туре против Тоттенхэма, однако "ирискам" удалось не только обыграть "шпор" (1:0), но и продолжить свой успех. Сейчас Эвертон лидирует в турнирной таблице, а после Тоттенхэма были повержены Вест Бромвич (5:2), Кристал Пэлас (2:1) и Брайтон (4:2). Конечно, здесь на руку Эвертону сыграл не самый сложный календарь, то и преуменьшать заслуги Анчелотти не стоит.

"Ириски" провели неплохую трансферную кампанию, подписав в полузащиту Алана из Наполи, Абдулайе Дукуре из Уотфорда, а также Хамеса Родригеса из мадридского Реала, который, к слову, заслуживает отдельного внимания. На Гудисон Парк колумбиец отправился реанимировать свою карьеру, и пока он выполняет эту задачу весьма успешно — 3 гола и 2 ассиста в 4 поединках чемпионата Англии. А нападающий Доминик Калверт-Льюин заслужил награду лучшего игрока сентября в АПЛ, начав сезон с шести забитых голов. Сейчас именно он выходит на первый план в атакующем дуэте с Ришарлисоном.

Ливерпуль, как и год назад, заставил своих фанатов понервничать в первом туре, сыграв 4:3 с новичком элитного дивизиона. Если в прошлой кампании то был Норвич, то в этот раз "красным" противостоял Лидс. Казалось, что после следующих уверенных побед над Челси (2:0) и Арсеналом (3:1), неоднозначная игра против Лидс Юнайтед покажется лишь единичной акцией, но Астон Вилла феерично развеяла эти догадки. Команда Юргена Клоппа потерпела от "львов" разгромное поражение, пропустив в свои ворота семь мячей (2:7).

Кто-то причиной такого тотального провала называл кадровые потери ввиду отсутствия Алиссона и Мане, кто-то ссылался на удачу игроков Астон Виллы, три гола которых оказались в воротах Ливерпуля после рикошетов... Это все не имеет значения, ведь чемпион не имеет права выходить на второй тайм, заведомо сдавшись. После такой встряски Ливерпулю нужна перезагрузка, а лучшая для этого возможность — победа над принципиальным соперником, который еще и является лидером турнирной таблицы.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,88, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Да, "ирискам" будет сложно продолжить свою победную серию, особенно учитывая возвращение в стан Ливерпуля Садио Мане и Тиаго. Тренерский штаб Эвертона попытается воспользоваться проблемами соперника во вратарской линии, где сейчас Алиссона весьма неубедительно заменяет Адриан.

Не сыграют: Гбамен, Тосун, Холгейт, Брантуэйт, Кенни — Окслейд-Чемберлейн, Цимикас, Алиссон

Под вопросом: Динь, Коулман, Мина — Кейта

прогноз 2:2

Никита Евтушенко, Football.ua