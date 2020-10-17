Англия

Football.ua представляет анонс матча пятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются после паузы на матчи сборных, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. В рамках пятого тура АПЛ Челси примет на своем поле Саутгемптон.

Суббота, 17 октября, 17:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Роберт Джонсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

На фоне громкой трансферной кампании в минувшее окно, от Челси ожидали более уверенного старта в новом сезоне Премьер-лиги. После победы над Брайтоном в первом туре (3:1), подопечные Фрэнка Лампарда потерпели поражение от Ливерпуля (0:2), где большую роль в конечном результате сыграли раннее удаление Андреаса Кристенсена и ошибка Кепы Аррисабалаги. Затем "пенсионеры" отыграли три пропущенных мяча в поединке с Вест Бромвичем и добыли результативную ничью (3:3). В четвертом туре Челси разгромил неплохо стартовавший Кристал Пэлас (4:0), несмотря на бедный на события первый тайм.

Сделав работу над ошибками после матча с Ливерпулем, Лампард лишил Кепу статуса ключевого голкипера. В последних трех поединках место в воротах "пенсионеров" занимал новичок Эдуар Менди, но камерунец травмировался во время пребывания в расположении сборной и теперь пропустит встречу с Саутгемптоном. Вероятно, Кепа получит еще один шанс ответить критикам. Возможно, игра против "святых" станет для него определяющей.

Что касается Саутгемптона, то от этой команды не ожидают каких-либо заоблачных результатов по итогам сезона. После двух поражений от Тоттенхэма (2:5) и Кристал Пэлас (0:1), коллектив Ральфа Хазенхюттля набрал свои шесть очков против Бернли (1:0) и Вест Бромвича (2:0), но это не изменило статус аутсайдера в предстоящей встрече с Челси.

Интересно, что последний поединок против "синих" завершился для Саутгемптона победой со счетом 2:0, и произошло это на Стэмфорд Бридж. В руках Хазенхюттля есть серьезное оружие в лице нападающего Данни Ингза, который уже успел записать на свой счет три гола в текущем розыгрыше АПЛ, но и Лампард должен понимать вероятность того шквала критики, объектом которой он станет в случае неудовлетворительного результата. Практика показывает, что руководство Челси может легко расставаться с тренерами...

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,51, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Не сыграют: Гилмор, Тиаго Силва, Менди — Дженепо

Под вопросом: Канте, Чилвелл — Салису, Армстронг