Англия

Ряды новичка Премьер-лиги пополнил Карлан Грант.

Нападающий Карлан Грант продолжит карьеру в составе Вест Бромвича — сообщил официальный сайт "дроздов".

Подробности сделки не сообщаются, известно лишь, что 23-летний нападающий, которого Transfermarkt оценивает в 8 миллионов евро, подписал долгосрочный контракт.

Грант выступал за Чарльтон (98 матчей во всех турнирах, 21 гол), Кембридж Юнайтед (3, 0), Кроули Таун (15, 9) и Хаддерсфилд (57, 23).

В Англии внутреннее трансферное окно, во время которого разрешается переходить между клубами из различных дивизионов, закроется в пятницу, 16 октября, в 19:00 по киевскому времени.