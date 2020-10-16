Англия

Валлийский футболист перебрался в стан "шпор".

Защитник Суонси Джо Родон завершил переход в Тоттенхэм, сообщает официальный сайт "шпор".

Соглашение с валлийским защитником клуб заключил до лета 2025-го года.

Тоттенхэм не разглашает сумму трансфера, однако по сообщениям СМИ она должна была составить порядка 11 миллионов фунтов и еще 4 в качестве бонусов.

Напомним, что внутрианглийское трансферное окно, во время которого можно совершать переходы между командами из разных дивизионов длилось до 19:00 16 октября.