Валлийский футболист перебрался в стан "шпор".
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16 октября 2020, 21:20
Защитник Суонси Джо Родон завершил переход в Тоттенхэм, сообщает официальный сайт "шпор".
Соглашение с валлийским защитником клуб заключил до лета 2025-го года.
Тоттенхэм не разглашает сумму трансфера, однако по сообщениям СМИ она должна была составить порядка 11 миллионов фунтов и еще 4 в качестве бонусов.
Напомним, что внутрианглийское трансферное окно, во время которого можно совершать переходы между командами из разных дивизионов длилось до 19:00 16 октября.