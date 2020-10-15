Англия

Жозе Моуриньо хочет усилить оборону своей команды Джо Родоном.

У Тоттенхэма есть шанс усилить защитную линию, но за это придется заплатить 18 миллионов фунтов — сообщает The Telegraph.

Объектом внимания Жозе Моуриньо стал 22-летний центральный защитник Суонси и национальной сборной Уэльса Джо Родон.

"Лебеди" готовы расстаться со своим игроком, но не менее, чем за 18 миллионов фунтов.

Внутрианглийское трансферное окно, во время которого можно совершать переходы между командами из разных дивизионов, закроется в пятницу, 16 октября, в 19:00 по киевскому времени.