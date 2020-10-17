Англия

Судья отменил гол Ливерпуля в компенсированное время.

Ливерпуль сыграл вничью в выездном матче с Эвертоном со счетом 2:2 в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги.

На 92-й минуте полузащитник Джордан Хендерсон забил третий гол, который мог принести победу мерсисайдцам, однако арбитр его не засчитал. После просмотра повтора судья зафиксировал офсайд у нападающего Садио Мане, который отдавал передачу на Хендерсона.

Предлагаем читателям Football.ua определиться, стоило ли не засчитывать гол, который мог принести Ливерпулю победу в дерби.