Англия

Египтянину потребовалось 159 матчей, чтобы преодолеть эту отметку.

Нападающий Мохамед Салах преодолел отметку в 100 забитых голов в составе Ливерпуля во всех турнирах.

На 72-й минуте поединка с Эвертоном египтянин добил мяч в ворота и вывел свою команду вперед. Чтобы забить 100 голов в составе мерсисайдцев, форварду потребовалось всего 159 матчей.

По этому показателю Салах превзошел таких легенд "красных", как Кенни Далглш, Майкл Оуэн, Иан Раш и Робби Фаулер. Впереди 28-летнего игрока оказались лишь Джек Паркинсон и Роджер Хант, которые забили по 100 голов в составе команды после 153 и 144 матчей соответственно.

Ливерпуль не сумел удержать преимущество во встрече с Эвертоном, завершив поединок ничьей со счетом 2:2.