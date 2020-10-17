Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура АПЛ между Манчестер Сити и лондонским Арсеналом.
серхио агуэро, getty images
17 октября 2020, 18:39
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро успел залечить свою очередную травму и сможет помочь своей команде в матче против Арсенала с первых минут. Звездный новичок лондонцев Томас Партей начнет поединок на скамейке запасных.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Канселу — Силва, Родри, Фоден — Марез, Агуэро, Стерлинг
Запасные: Стеффен, Стоунз, Гарсия, Гюндоган, Фернандиньо, Торрес, Делап
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Себальос, Джака, Сака — Виллиан, Обамеянг, Пепе
Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Мэйтленд-Найлз, Партей, Эльнени, Ляказетт, Нкетиа
Матч Манчестер Сити — Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.