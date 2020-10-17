Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура АПЛ между Манчестер Сити и лондонским Арсеналом.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро успел залечить свою очередную травму и сможет помочь своей команде в матче против Арсенала с первых минут. Звездный новичок лондонцев Томас Партей начнет поединок на скамейке запасных.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Канселу — Силва, Родри, Фоден — Марез, Агуэро, Стерлинг

Запасные: Стеффен, Стоунз, Гарсия, Гюндоган, Фернандиньо, Торрес, Делап

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Себальос, Джака, Сака — Виллиан, Обамеянг, Пепе

Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Мэйтленд-Найлз, Партей, Эльнени, Ляказетт, Нкетиа

Матч Манчестер Сити — Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.