Англия

Футбольные органы не увидели нарушения в поведении аргентинца.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро оказался в центре скандала, когда в матче с Арсеналом (1:0) положил руку на плечо бокового арбитра Сиан Мейси-Эллис.

Аргентинец был расстроен решением арбитра и таким образом попытался выразить ей свое недовольство. Как сообщает издание The Guardian, форвард подвергся критике за этот эпизод, однако футбольные органы не увидели в его действиях нарушения и не будут применять к нему санкции.

В этом сезоне 32-летний игрок провел один поединок в футболке "горожан", не отличившись результативными действиями.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Ман Сити и Арсеналом.