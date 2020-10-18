Футбольные органы не увидели нарушения в поведении аргентинца.
Серхио Агуэро, Getty Images
18 октября 2020, 14:59
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро оказался в центре скандала, когда в матче с Арсеналом (1:0) положил руку на плечо бокового арбитра Сиан Мейси-Эллис.
Аргентинец был расстроен решением арбитра и таким образом попытался выразить ей свое недовольство. Как сообщает издание The Guardian, форвард подвергся критике за этот эпизод, однако футбольные органы не увидели в его действиях нарушения и не будут применять к нему санкции.
В этом сезоне 32-летний игрок провел один поединок в футболке "горожан", не отличившись результативными действиями.
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