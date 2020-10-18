Англия

Наставник "горожан" высказался о победе над Арсеналом в матче чемпионата Англии.

В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити добыл минимальную победу над Арсеналом (1:0). Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат минувшей встречи.

"Это очень важная победа для нас, особенно учитывая то, что мы провели матч на ноль. Игроки Арсенала боролись, у них было желание победить. Они пытались сделать это".

"Мы знали, что с Арсеналом будет напряженная и сложная игра, но для нас важны победы в матчах с точки зрения уверенности и настроения".

"Что касается ситуации с травмированными, Менди будет готов через три или четыре недели. Возвращения Ляпорта ожидаем раньше — через неделю или десять дней", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба Манчестер Сити.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Арсенал вы можете на Football.ua.