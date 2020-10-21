Англия

Сроки восстановления нидерландского центрбека от травмы пока неизвестны.

Клубы АПЛ во вторник, 20 октября, объявили заявки на поединки чемпионата Англии, по итогам чего не обошлось без сюрпризов.

Ливерпуль исключил из списка заявленных футболистов центрального защитника Вирджила Ван Дейка, который получил серьезную травму колена в поединке пятого тура английской Премьер-лиги против Эвертона и выбыл на неопределенный срок.

Нидерландскому центрбеку диагностировали разрыв крестообразных связок. В ближайшее время футболист должен перенести операцию.

Напомним, что Челси включил в заявку на матчи чемпионата Англии голкипера Петра Чеха, а Арсенал исключил из списка заявленных игроков хавбека Месута Озила и защитника Сократиса.