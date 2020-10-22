Англия 22 октября 2020, 19:21 Де Брюйне приступил к тренировкам с Манчестер Сити Бельгийский полузащитник восстановился после повреждения. getty images 22 октября 2020, 19:21 Кевин Де Брюйне приступил к тренировкам в общей группе Манчестер Сити, сообщает официальный твиттер-аккаунт "горожан". 👑 KDB 👑 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/QnWHha77rt — Manchester City (@ManCity) October 22, 2020 В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке Сити, отличившись одним голом и одним ассистом. Напомним, что Кевин Де Брюйне еще не вел переговоры с "горожанами" о продлении контракта. Люди Кевин де Брюйне Команды Манчестер Сити Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте