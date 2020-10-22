Англия

Бельгийский полузащитник восстановился после повреждения.

Кевин Де Брюйне приступил к тренировкам в общей группе Манчестер Сити, сообщает официальный твиттер-аккаунт "горожан".

В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке Сити, отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, что Кевин Де Брюйне еще не вел переговоры с "горожанами" о продлении контракта.