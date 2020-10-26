Матч шестого тура чемпионата Англии завершился вничью.
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26 октября 2020, 21:35
В шестом туре английской Премьер-лиги Брайтон принимао Вест Бромвич и не смог обыграть новичка АПЛ.
Хозяева повели в счете после автогола Ливермора на 40-й минуте, но незадолго до финального свистка Гранту удалось спасти "дроздов" от поражения.
"Чайки" по-прежнему занимают 16-е место, набрав 5 очков, а их соперники идут 17-ми, имея 3 зачетных пункта.
Брайтон — Вест Бромвич 1:1
Голы: Ливермор, 40, автогол — Грант, 83.
Брайтон: Райан — Уэбстер, Велтман, Берн — Лэмпти, Уайт, Биссума, Марч (Макаллистер, 70) — Лаллана (Гросс, 61), Троссард (Альсате, 79) — Мопе.
Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Иванович, Аджайи, Таунсенд — Ливермор (Робинсон, 63) — Перейра, Галлахер, Кровинович, Диангана (Эдвардс, 63) — Грант (Филлипс, 84).
Предупреждения: Лэмпти, Уэбстер.