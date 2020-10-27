Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Брайтон принимал на своем поле Вест Бромвич в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

Автогола Ливермора оказалось недостаточно Брайтону для победы, а во втором тайме "чайки" вовсе сумели нанести всего один удар по воротам соперника.

За непривычную для себя пассивность в атаке Брайтон поплатился на 83-й минуте, когда Грант сравнял счет и принес Вест Бромвичу ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон — Вест Бромвич:

Брайтон — Вест Бромвич 1:1

Голы: Ливермор, 40, автогол — Грант, 83.

Брайтон: Райан — Уэбстер, Велтман, Берн — Лэмпти, Уайт, Биссума, Марч (Макаллистер, 70) — Лаллана (Гросс, 61), Троссард (Альсате, 79) — Мопе.

Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Иванович, Аджайи, Таунсенд — Ливермор (Робинсон, 63) — Перейра, Галлахер, Кровинович, Диангана (Эдвардс, 63) — Грант (Филлипс, 84).

Предупреждения: Лэмпти, Уэбстер.