Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Брайтон — Вест Бромвич, Getty Images
27 октября 2020, 01:59
Брайтон принимал на своем поле Вест Бромвич в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.
Автогола Ливермора оказалось недостаточно Брайтону для победы, а во втором тайме "чайки" вовсе сумели нанести всего один удар по воротам соперника.
За непривычную для себя пассивность в атаке Брайтон поплатился на 83-й минуте, когда Грант сравнял счет и принес Вест Бромвичу ничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон — Вест Бромвич:
Брайтон — Вест Бромвич 1:1
Голы: Ливермор, 40, автогол — Грант, 83.
Брайтон: Райан — Уэбстер, Велтман, Берн — Лэмпти, Уайт, Биссума, Марч (Макаллистер, 70) — Лаллана (Гросс, 61), Троссард (Альсате, 79) — Мопе.
Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Иванович, Аджайи, Таунсенд — Ливермор (Робинсон, 63) — Перейра, Галлахер, Кровинович, Диангана (Эдвардс, 63) — Грант (Филлипс, 84).
Предупреждения: Лэмпти, Уэбстер.