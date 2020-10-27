Англия

Аргентинский нападающий пропустит около месяца.

Серхио Агуэро выбыл почти на месяц после повреждения полученного в поединке против Вест Хэма в рамках чемпионата Англии.

По словам Пепа Гвардиолы, Агуэро будет отсутствовать как минимум несколько недель. "Но это может занять еще месяц", — сказал испанский тренер. Агуэро только что оправился от травмы колена, которая долгое время его мучала. «Мы очень по нему скучаем. Он сделал выдающиеся вещи для клуба. Серхио — легенда".

В этом сезоне 32-летний игрок провел один поединок в футболке "горожан", не отличившись результативными действиями.

Напомним, что ранее Серхио Агуэро избежал наказания за эпизод с арбитром в матче с Арсеналом.