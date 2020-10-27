Англия

"Красные" следят за французским вингером.

Нападающий гладбахской Боруссии Маркус Тюрам попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает издание El Pais.

Мерсисайдцы наблюдают за французским вингером и попытаются подписать его следующим летом. "Красные" уже сообщали руководству немецкого клуба об интересе к 23-летнему игроку в минувшее трансферное окно.

В этом сезоне Тюрам провел 7 поединков в футболке "жеребцов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль следит за выступлениями полузащитника Норрчепинга Исака Бергманна Йоханнессона.