Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Ньюкасл на домашнем поле обыграл Эвертон.

Отметим, что "ирискам" не удалось сохранить первую строчку в таблице, и теперь единоличным лидером является Ливерпуль.

Ньюкасл — Эвертон 2:1

Голы: Уилсон 56 (пен), 84 — Калверт-Льюин, 90+2

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Фернандес, Шер, Ласселс, Мерфи — Хендрик, Альмирон (Хэйден, 83), Лонгстафф — Сен-Максимен (Фрэйзер, 74), Уилсон (Кэрролл, 87).

Эвертон: Ольсен - Кенни (Ивоби, 77), Кин, Мина, Нкунку (Тосун, 69) - Дукуре, Гомеш (Бернард, 60), Сигурдссон, Аллан, Делф — Калверт-Льюин.

Предупреждения: Уилсон, Мерфи — Нкунку, Мина, Аллан, Дукуре.