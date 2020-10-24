Испания

Аргентинец не отличался в матчах с Реалом с мая 2018 года.

Мадридский Реал одержал выездную победу над Барселоной со счетом 3:1 в матче 7-го тура Примеры.

Единственный гол в составе каталонцев забил вингер Ансу Фати, а нападающий Лионель Месси покинул поле без результативных действий. В последний раз аргентинец забивал в ворота "сливочных" 18 мая 2018 года.

Стоит отметить, что безрезультативная серия 33-летняя игрока в Эль Класико началась после ухода Криштиану Роналду из Реала.

В текущем сезоне Месси провел 6 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и тремя ассистами.