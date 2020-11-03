Англия

Никогда в своей истории Лестер не набирал более 15-ти очков после семи туров АПЛ.

Разгромив Лидс в седьмом туре чемпионата Англии, Лестер повторил свой клубный рекорд — сообщает OPTA.

В своей истории "лисам" не удавалось набрать более 15-ти очков в первых семи турах первенства Премьер-лиги (рекорд, 15 очков, был установлен в сезоне-2000/01).

После семи туров Лестер с 15-ю очками занимает второе место, на один пункт уступая Ливерпулю и на столько же опережая Тоттенхэм.