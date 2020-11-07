Англия

Маурисио Почеттино — не единственная кандидатура на пост главного тренера, которую рассматривает руководство "красных дьяволов".

Неудовлетворительные результаты и 15-е место в турнирной таблице АПЛ, пусть и с одним поединком в запасе, породили слухи о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

Как сообщает ESPN, норвежский специалист пока сохраняет доверие совета директоров и на данном этапе его работе в стане "красных дьяволов" ничего не угрожает, невзирая на два последних поражения (от Истанбула в групповом этапе Лиги чемпионов и лондонского Арсенала в Премьер-лиге).

Тем не менее, если Солскьяеру не удастся положительно повлиять на результаты команды, то руководство МЮ будет вынуждено пригласить нового наставника. Главным кандидатом на эту должность назывался бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, но аргентинец — не единственный, кого рассматривают боссы манкунианцев.

По информации источника, в шорт-листе Манчестер Юнайтед также находится нынешний наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн, команда которого незадолго до этого разгромно уступила "красным дьяволам" в Лиге чемпионов. Несмотря на это, в совете директоров МЮ есть ярые поклонники 33-летнего специалиста, которые готовы поддержать его кандидатуру в случае поиска нового главного тренера.