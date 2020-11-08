Англия

Football.ua представляет анонс матча восьмого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче восьмого тура Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле Астон Виллу.

Воскресенье, 8 ноября, 21:15. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Новый сезон чемпионата Англии начался для Арсенала так же, как и предполагалось. Несмотря на победу в Кубке Англии, вряд ли кто-то из экспертов или нейтральных болельщиков готов был прогнозировать борьбу "канониров" за чемпионство. Все-таки за столь короткий промежуток времени Микелю Артете оказалось не по силам сделать невозможное, однако прогресс в игре Арсенала невозможно отрицать при всех существующих минусах.

Да, результаты северолондонского клуба в АПЛ чередуются победами и поражениями, а демонстрировать доминирующую и атакующую игру против серьезных соперников не всегда получается. В нынешнем сезоне Арсенал уступил Ливерпулю, Лестеру и Манчестер Сити, но обыграл Фулхэм, Вест Хэм, Шеффилд Юнайтед, а в последнем туре впервые за 14 лет одолел Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Но, справедливости ради, "красные дьяволы" и сами далеко от своего былого величия, а их тренерский штаб попросту не знал, как справиться с прессингом подопечных Артеты и вскрыть их оборону (с возвращением Холдинга и отсутствием Мустафи центр защиты выглядит гораздо надежнее).

Пока в Лиге Европы игровая практика предоставляется молодым футболистам, что, к слову, не мешает Арсеналу побеждать каждый раз менее именитых соперников по группе, игроки основного состава намерены в ближайшее время оказаться в еврокубковой зоне. Задача — вернуться в Лигу чемпионов. Если все футболисты лондонского клуба будут приятно удивлять так, как это в последнее время делал Мохамед Эльнени, то выполнить эту задачу будет более чем реально.

Что касается Астон Виллы, то эта команда на старте нового сезона сумела заявить о себе в положительном ключе. Подопечные Дина Смита боролись в прошлой кампании за сохранение прописки в английском первенстве, а текущей сумели набрать максимальное количество очков в первых четырех поединках кряду. Одолев аутсайдеров текущего розыгрыша АПЛ в лице Шеффилд Юнайтед и Фулхэма, подопечные Дина Смита сотворили сенсацию и отправили в ворота действующего чемпиона, Ливерпуля, аж семь мячей. Затем последовала минимальная победа над Лестером и... спад в результатах.

Вспоминая поединок с Лидс Юнайтед, нападающий Патрик Бэмфорд попросту издевался над обороной Астон Виллы и оформил хет-трик, когда защитники "львов" не оказывали на него абсолютно никакого давления. Команда Дина Смита умеет строить перспективные атаки и создавать опасные моменты, но оборонительная игра оставляет желать лучшего. В прошлом матче Астон Вилла пропустила четыре неберущихся мяча от Саутгемптона, игроки которого за два тайма нанесли всего четыре удара в створ. 100% реализация, при чем со стандартных положений, и вины Эмильяно Мартинеса в этом нет. У аргентинского голкипера будет возможность показать мастерство в матче против своего бывшего клуба, который летом решил сделать ставку на Бернда Лено. Но сыграть на ноль будет очень нелегко, учитывая провалы защитников Астон Виллы в прошлых поединках.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Арсенал. На победу команды Микеля Артеты предлагается коэффициент 1,79, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,95.

Не сыграют: Чеймберс, Мартинелли, Мари — Уэсли, Траоре, Хитон.

Под вопросом: Нельсон — Хаус.

прогноз 3:1

Никита Евтушенко, Football.ua