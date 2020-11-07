Англия

"Красные дьяволы" одержали третью выездную волевую победу подряд в Премьер-лиге.

Манчестер Юнайтед, обыграв Эвертон в восьмом туре АПЛ, стал третьей командой Премьер-лиги в истории, которой удалось одержать три волевые выездные победы подряд — сообщает OPTA.

Ранее подобное достижение покорялось Лидсу в октябре 1999 года и Тоттенхэму в декабре 2013 года.

Победа позволила Манчестер Юнайтед набрать 10 очков и подняться на 13-е место, а также помогла Саутгемптону продлить свое пребывание на вершине.