Англия

Более 32-х лет "святые" не возглавляли турнирную таблицу чемпионата Англии.

Уверенная победа над Ньюкаслом в матче восьмого тура чемпионата Англии позволила Саутгемптону впервые с 1988 года стать лидером высшего английского дивизиона — сообщает ОРТА.

В последний раз "святые" были на вершине 16 сентября 1988 года, но в те времена был еще старый добрый Первый дивизион. Таким образом, турнирную таблицу Премьер-лиги Саутгемптон еще не возглавлял.

Саутгемптон набрал 16 очков — столько же, сколько Ливерпуль, однако опережает действующего чемпиона по разнице забитых и пропущенных мячей.

Уже завтра первым в АПЛ может стать Эвертон, если обыграет Манчестер Юнайтед. Также опередить "святых" могут Ливерпуль, если не проиграет Манчестер Сити, Тоттенхэм, если выиграет у Вест Бромвича, Лестер, если сыграет хотя бы вничью с Вулверхэмптоном, и Вулверхэмптон, если обыграет Лестер с разницей в пять мячей (или в четыре, но тогда "волкам" придется забивать не меньше девяти).