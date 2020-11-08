Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура АПЛ между лондонским Арсеналом и бирмингемской Астон Виллой.

Главный тренер Арсенала Микель Артета остался доволен своими подопечными, которые одолели Манчестер Юнайтед в матче предыдущего тура. Испанский специалист не произвел ни одного изменения в составе на поединок против Астон Виллы.

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Партей, Эльнени, Сака — Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Джака, Пепе, Нкетиа

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис — Трезеге, Баркли, Грилиш — Уоткинс

Запасные: Стир, Тейлор, Эль-Мохаммади, Хурихейн, Накамба, Эль-Гази, Дэвис

Матч Арсенал — Астон Вилла начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.