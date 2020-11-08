Англия 08 ноября 2020, 21:30 Лестер возглавил турнирную таблицу АПЛ после восьмого тура "Лисы" единолично лидируют после восьми сыгранных матчей. 08 ноября 2020, 21:30 Лестер оказался сильнее Вулверхэмптона в упорном поединке в рамках чемпионата Англии. Победа позволила "лисам" подняться на первую строчку и единолично возглавить турнирную таблицу с 18 баллами в активе. Отметим, что в рамках восьмого тура еще идет поединок между Арсеналом и Астон Виллой, но они не смогут добраться до Лестера. Англия. Премьер-лига, 2020 — 2021 # 08 ноября 2020 и в н п заб про разн о 1 Лестер Сити 8 6 0 2 18 9 9 18 2 Тоттенхэм 8 5 2 1 19 9 10 17 3 Ливерпуль 8 5 2 1 18 16 2 17 4 Саутгемптон 8 5 1 2 16 12 4 16 5 Челси 8 4 3 1 20 10 10 15 6 Эвертон 8 4 1 3 16 14 2 13 7 Кристал Пэлас 8 4 1 3 12 12 0 13 8 Вулверхэмптон 8 4 1 3 8 9 -1 13 9 Астон Вилла 6 4 0 2 15 9 6 12 10 Арсенал 7 4 0 3 9 7 2 12 11 Манчестер Сити 7 3 3 1 10 9 1 12 12 Вест Хэм 8 3 2 3 14 10 4 11 13 Ньюкасл 8 3 2 3 10 13 -3 11 14 Манчестер Юнайтед 7 3 1 3 12 14 -2 10 15 Лидс 8 3 1 4 14 17 -3 10 16 Брайтон 8 1 3 4 11 14 -3 6 17 Фулхэм 8 1 1 6 7 15 -8 4 18 Вест Бромвич 8 0 3 5 6 17 -11 3 19 Бернли 7 0 2 5 3 12 -9 2 20 Шеффилд Юнайтед 8 0 1 7 4 14 -10 1 Команды Лестер Сити Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте