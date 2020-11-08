Англия

"Лисы" единолично лидируют после восьми сыгранных матчей.

Лестер оказался сильнее Вулверхэмптона в упорном поединке в рамках чемпионата Англии.

Победа позволила "лисам" подняться на первую строчку и единолично возглавить турнирную таблицу с 18 баллами в активе.

Отметим, что в рамках восьмого тура еще идет поединок между Арсеналом и Астон Виллой, но они не смогут добраться до Лестера.

Англия. Премьер-лига, 2020 — 2021