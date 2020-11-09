Англия

Главный тренер "горожан" дал комментарий после матча.

Манчестер Сити принимал Ливерпуль в рамках поединка восьмого тура чемпионата Англии и сыграл вничью со счетом 1:1. Хосеп Гвардиола жалеет, что его команда не смогла реализовать пенальти, но считает итог закономерным.

"Матч был напряженным, они хорошо начали, мы пропустили гол и получили право на пенальти, как с Лестером. Во втором тайме у нас было намного больше шансов, но ничья — это справедливый результат.

Нелегко защищаться против Ливерпуля, обычно у них трое человек в атаке, а теперь четверо, они забегают за спины. Играть непросто, но мы немного подстроились, чтобы оставаться на высоте. Мы забили хороший гол и, к сожалению, не забили пенальти.

То, как они играли, и то, как мы вели себя в ответ, было невероятным. Я так горжусь своими игроками. Сегодня разница в том, что они забили пенальти, а мы нет", — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Лестер возглавил турнирную таблицу АПЛ после восьмого тура.