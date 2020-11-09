Англия

Немецкий тренер дал комментарий после игры с Манчестер Сити.

Ливерпуль в рамках восьмого тура чемпионата Англии гостил у Манчестер Сити и сыграл вничью со счетом 1:1.

"После матча я и Гвардиола говорили о пяти заменах. Если люди хотят, чтобы мы могли высказать свое мнение... Во всем мире пять замен являются ключевыми, но в АПЛ все наоборот. Мы говорили об этом много раз.

Слова Солскьяера о плотном графике Манчестер Юнайтед? Я разговаривал с представителями Премьер-лиги. Ни одна команда после выездной игры в среду вечером в Лиге чемпионов не должна начинать матч в субботу в 12:30.

Хорошо, в воскресенье, без проблем, не в 12:30 в субботу, потому что вы просыпаетесь и играете в футбол. Это фаза восстановления. Премьер-лига должна это изменить. Если вы хотите хороший футбол, дайте ребятам еще несколько часов", — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, Хосеп Гвардиола посчитал, что ничейный результат — справедливый итог встречи.