Англия

Португальский тренер решил провести ребрендинг.

Жозе Моуриньо на вопрос о своем прозвище ("Особенный" — прим. ред.) ответил, что теперь он "Опытный".

"Опытный. Я очень опытен. По сути, все, что сейчас происходит со мной в футболе, — это дежавю, это то, что случалось со мной раньше.

Есть работа, на которой вам нужно особое физическое состояние, например, футболисту. У 40-летнего человека нет такого потенциала, как у 20- или 30-летнего, если вы не Златан Ибрагимович.

Для коучинга вам просто нужен ваш мозг, накопление опыта и знаний может сделать вас только лучше", — приводит слова португальца ESPN со ссылкой на Tencent Sports.

Жозе Моуриньо ранее заявил, что его Тоттенхэм был бы чемпионом во многих европейских чемпионатах.