Англия

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо иронично высказался о футболе во время международной паузы.

Жозе Моуриньо считает, что поездки игроков в сборные несут дополнительную угрозу заражения во время пандемии коронавируса.

"Восхитительная футбольная неделя! – написал тренер Тоттенхэма в Инстаграм. – Какие эмоции во время международных матчей! Какие потрясающие товарищеские матчи! И, главное — тотальная безопасность!"

"Тесты на COVID-19 после каждого матча, хаотическая беготня на тренировках с соблюдением дистанции и многое другое. А я вот после очередного занятия с всего шестью игроками решил позаботиться о своей спортивной форме".

Ранее сообщалось, что игрок Тоттенхэма заразился коронавирусом во время пребывания в сборной Ирландии.