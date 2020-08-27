Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга получил дебютный вызов в сборную Франции на матчи Лиги наций, сообщает издание L’Equipe.

В заявке национальной команды юный хавбек должен заменить полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, который заболел коронавирусом.

Полностью заявка сборной Франции выглядит следующим образом:

Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Марсель);

Защитники: Люка Эрнандес (Бавария), Лео Дюбуа (Лион), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Клеман Ленгле (Барселона), Дайо Упамекано (Лейпциг), Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба – Реал Мадрид), Люка Динь (Эвертон);

Полузащитники: Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Хуссем Ауар (Лион), Ствиен Нзонзи, Эдуардо Камавинга (оба – Ренн), Адриен Рабио (Ювентус), Нголо Канте (Челси);

Нападающие: Оливье Жиру (Челси), Виссам Бен Йеддер (Монако), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Антуан Гризманн (Барселона), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Жонатан Иконе (Лилль).

Ранее сообщалось, что Поль Погба и Танги Ндомбеле сдали положительные тесты на коронавирус и не помогут сборной Франции.

В рамках Лиги наций "трехцветные" проведут выездную встречу со Швецией 5 сентября, а 8 сентября примут на своем поле Хорватию.