Юный хавбек заменил в заявке команды Погба.
ЭДУАРДО КАМАВИНГА, GETTY IMAGES
27 августа 2020, 15:54
Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга получил дебютный вызов в сборную Франции на матчи Лиги наций, сообщает издание L’Equipe.
В заявке национальной команды юный хавбек должен заменить полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, который заболел коронавирусом.
Полностью заявка сборной Франции выглядит следующим образом:
Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Марсель);
Защитники: Люка Эрнандес (Бавария), Лео Дюбуа (Лион), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Клеман Ленгле (Барселона), Дайо Упамекано (Лейпциг), Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба – Реал Мадрид), Люка Динь (Эвертон);
Полузащитники: Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Хуссем Ауар (Лион), Ствиен Нзонзи, Эдуардо Камавинга (оба – Ренн), Адриен Рабио (Ювентус), Нголо Канте (Челси);
Нападающие: Оливье Жиру (Челси), Виссам Бен Йеддер (Монако), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Антуан Гризманн (Барселона), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Жонатан Иконе (Лилль).
Ранее сообщалось, что Поль Погба и Танги Ндомбеле сдали положительные тесты на коронавирус и не помогут сборной Франции.
В рамках Лиги наций "трехцветные" проведут выездную встречу со Швецией 5 сентября, а 8 сентября примут на своем поле Хорватию.