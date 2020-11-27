"Сороки" отправили в ворота соперника два мяча под самый занавес поединка.
Кристал Пэлас - Ньюкасл, Getty Images
27 ноября 2020, 23:59
Кристал Пэлас принимал на своем поле Ньюкасл в рамках десятого тура английской Премьер-лиги.
Команды не могли вскрыть оборону друг друга вплоть до финального свистка и, казалось, поединок завершится вничью.
Однако на последних минутах основного времени Ньюкасл забил два гола благодаря Уилсону и Жоэлинтону, тем самым оставив Кристал Пэлас с нулем набранных очков в этом туре.
Кристал Пэлас — Ньюкасл 0:2
Голы: Уилсон, 88, Жоэлинтон, 90
Кристал Пэлас: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Данн, Клайн, Таунсенд (Ридевалд, 67), Шлупп, Куяте, Эзе, Макартур (Батшуайи, 82), Айю (Бентеке, 66).
Ньюкасл: Дарлоу, Фернандес, Кларк, Льюис, Манкильо, Хендрик, Шелви, Лонгстафф, Альмирон (Ритчи, 68), Жоэлинтон (Шер, 90), Уилсон.
Предупреждения: Данн, Шлупп - Фернандес, Лонгстафф.