Англия

"Сороки" отправили в ворота соперника два мяча под самый занавес поединка.

Кристал Пэлас принимал на своем поле Ньюкасл в рамках десятого тура английской Премьер-лиги.

Команды не могли вскрыть оборону друг друга вплоть до финального свистка и, казалось, поединок завершится вничью.

Однако на последних минутах основного времени Ньюкасл забил два гола благодаря Уилсону и Жоэлинтону, тем самым оставив Кристал Пэлас с нулем набранных очков в этом туре.

Кристал Пэлас — Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон, 88, Жоэлинтон, 90

Кристал Пэлас: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Данн, Клайн, Таунсенд (Ридевалд, 67), Шлупп, Куяте, Эзе, Макартур (Батшуайи, 82), Айю (Бентеке, 66).

Ньюкасл: Дарлоу, Фернандес, Кларк, Льюис, Манкильо, Хендрик, Шелви, Лонгстафф, Альмирон (Ритчи, 68), Жоэлинтон (Шер, 90), Уилсон.

Предупреждения: Данн, Шлупп - Фернандес, Лонгстафф.