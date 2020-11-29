Англия

Football.ua представляет анонс матча десятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в рамках десятого тура Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле Вулверхэмптон.

Воскресенье, 29 ноября, 21:15. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Арсенал продолжает лихорадить в английском первенстве из-за отсутствия креативного полузащитника в составе. Сколько бы Джо Уиллок не ассистировал в матчах Лиги Европы против Дандолка, Рапида или Мольде, АПЛ — совсем другой уровень, и там себя нужно проявлять. После разгромного поражения от Астон Виллы, тренерский штаб Микеля Артеты решил перестроиться против Лидса на схему с четырьмя защитниками, но это не принесло лондонцам необходимой остроты в атаках в первом тайме.

Подопечные Марсело Бьелсы выглядели на бумаге идеальным соперником для Арсенала за счет своей ненадежной обороны. Однако если у Артеты и были какие-то планы на второй тайм, то их разрушило глупое удаление Николя Пепе. По итогу, нулевая ничья, хотя нельзя сказать, что "канониры" ее удерживали. Реализуй свои моменты Сака и Обамеянг, или назначь арбитр пенальти в моменте с рукой защитника Лидса, результат мог бы быть противоположным. Артета буквально "кричит" в каждом интервью о необходимости перестройки команды путем подписания новых футболистов, но готов ли Стэн Кронке удовлетворить все желания испанского специалиста? Это уже большой вопрос.

Атака Арсенала в текущем сезоне АПЛ абсолютно беззубая, но это становится еще большей проблемой, когда оборона его предстоящего соперника отличается своей надежностью. Вулверхэмптон пропустил всего десять мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата, что является одним из лучших показателем среди всех команд АПЛ.

Если отмечать надежные оборонительные действия подопечных Нуну Эшпириту Санту можно часами, то вот владением мячом и зрелищностью ради достижения положительного результата "волкам" приходится жертвовать часто. Вулверхэмптон — одна из худших команд по количеству забитых мячей после девяти туров Премьер-лиги, впрочем как и Арсенал. В последнем поединке с Саутгемптоном "волки" доказали, что способны атаковать и создавать большое количество моментов, но добыть удалось только ничью. Интересно будет посмотреть, какую тактику выберет наставник Вулверхэмптона уже на матч с "канонирами".

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Арсенал. На победу команды Микеля Артеты предлагается коэффициент 2,20, тогда как потенциальный успех Лидс Юнайтед оценивается показателем 3,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Мартинелли, Партей, Мари, Пепе, Чеймберс — Хонни.

Под вопросом: Эльнени, Колашинац, Давид Луис, Сака, Виллан — Коуди, Саис.

ПРОГНОЗ 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua