Вест Бромвич в поединке десятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед и добился минимальной победы. 

Единственный гол в матче забил Галлахер на 13-й минуте поединка.

Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед 1:0
Гол: Галлахер, 13

Вест Бромвич: Джонстон — Бартли, Иванович, Ферлонг, Аджайи — Матеус Перейра, Галлахер, Робинсон (Робсон-Кану, 65), Сойерс, Таунсенд (Филлипс, 75) — Грант (Кровинович, 75).

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Лоу, Башем, Иган, Болдок — Берге, Флек, Берк (Муссе, 74), Норвуд (Брюстер, 54), Брайан (Ландстрем, 63) — Макберни.

Предупреждения: Иванович, Перейра — Норвуд, Берг, Иган