"Дрозды" набрали три очка в непростом поединке.
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29 ноября 2020, 00:19
Вест Бромвич в поединке десятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед и добился минимальной победы.
Единственный гол в матче забил Галлахер на 13-й минуте поединка.
Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед 1:0
Гол: Галлахер, 13
Вест Бромвич: Джонстон — Бартли, Иванович, Ферлонг, Аджайи — Матеус Перейра, Галлахер, Робинсон (Робсон-Кану, 65), Сойерс, Таунсенд (Филлипс, 75) — Грант (Кровинович, 75).
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Лоу, Башем, Иган, Болдок — Берге, Флек, Берк (Муссе, 74), Норвуд (Брюстер, 54), Брайан (Ландстрем, 63) — Макберни.
Предупреждения: Иванович, Перейра — Норвуд, Берг, Иган