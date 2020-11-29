Англия

Главный тренер Манчестер Сити поделился эмоциями после разгрома его командой Бернли.

В матче десятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал сокрушительную домашнюю победу над Бернли, основой которой стали три точных удара "горожан" еще по ходу первого тайма (5:0).

Манчестер Сити — Бернли 5:0 Видео голов и обзор матча

Несмотря на успех своей команды, у наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы в послематчевом интервью нашлось время для очередной порции дискуссии вокруг тяжелого графика для футболистов: "Проблема в том, что игроки теряют радость от игры в футбол", — начал свой ответ журналисту ESPN испанский специалист, и тут же добавил, — Раньше было приятно играть со зрителями один или два раза в неделю. Сейчас у на есть три дня, потом еще один матч: мы поедем в Порту, где хотим выиграть, а затем — подготовка к Фулхэму".

У Манчестер Сити есть проблемы с количеством забитых мячей, по сравнению с прошлым сезоном (до девятого тура "горожане" отличились лишь 10 раз в восьми поединках). Безусловно, данный вопрос беспокоит и Гвардиолу: "Голы, безусловно, помогают нам. Габриэль Жезус должен забивать больше. Рахим Стерлинг, когда он играет, также, должен забивать. Им нужно работать над этим.

Но именно из-за их атакующих качеств они и находятся здесь. Наша результативность напрямую зависит от их выступления на поле", — подытожил Гвардиола.

Следующий поединок для Манчестер Сити пройдет в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. "Горожане" отправятся на гостевой поединок против португальского Порту, который состоится во вторник, 1 декабря, начало в 22:00.