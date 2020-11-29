Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура УПЛ между лондонским Арсеналом и Вулверхэмптоном.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета решил оставить на скамейке запасных центрального защитника Роба Холдинга. В паре с Габриэлем в матче с Вулверхэмптоном сыграет Давид Луис. Виллиан и Букайо Сака, чье участие в поединке было под вопросом, готовы сыграть с первых минут.

Арсенал: Лено — Бельерин, Давид Луис, Габриэль, Тирни — Себальос, Джака — Виллиан, Уиллок, Сака — Обамеянг

Запасные: Рунарссон, Холдинг, Суареш, Эльнени, Ляказетт, Нельсон, Нкетиа

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Боли, Марсал — Дендонкер, Моутиньо — Траоре, Поденсе, Нету — Хименес

Запасные: Радди, Хувер, Аин-Нури, Килман, Невеш, Витинья, Силва

Матч Арсенал — Вулверхэмптон начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.