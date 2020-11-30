Англия

Наставник лондонского Арсенала подвел итог неудачному выступлению своей команды в матче против Вулверхэмптона.

Лондонский Арсенал на минувших выходных принимал на своем поле Вулверхэмптон, выражая заинтересованность в продлении беспроигрышной серии в матчах с "волками" до трех поединков, однако уступил со счетом 1:2.

Арсенал — Вулверхэмптон 1:2 Видео голов и обзор матча

О своем видении причин негативного выступления команды и отдельных эпизодах данного противостояния рассказал в своем послематчевом интервью наставник "канониров" Микель Артета. Его слова приводит официальный сайт клуба.

В начале поединка произошло ужасающее столкновение головами между Давидом Луисом и Раулем Хименесом при подаче углового с правого фланга от Виллиана, после чего форварда команды Нуну Эшпириту Санту пришлось заменить уже на 15-й минуте. Бразильский защитник продержался чуть дольше, до конца первого тайма, но также был вынужден досрочно завершить игру.

Мнение Артеты по поводу этой ситуации: "Это была действительно напряженная ситуация, потому что столкновение было неожиданным, и сразу можно было увидеть реакцию игроков, просящих врачей выйти на поле, что никогда не было хорошим знаком.

Давид сам захотел продолжать игру, но в перерыве мы решили его заменить — он не мог полноценно играть головой. Врачи сказали мне и ему, что общий осмотр и тестирование не показали ничего тревожного.

Что же касается Рауля, я очень обеспокоен его состоянием и хочу передать ему наши наилучшие пожелания для него и его семьи, потому что столкновение выглядело ужасно, и, надеюсь, он сможет быстро вернуться в игру".

"Это был очередной вечер разочарований, — рассуждает о ходе матча и его последствиях Артета, — Проигрывать дома неприятно. Это уже третий раз подряд. В первом тайме "волки" дважды пробили в створ и забили два мяча. У нас было достаточно моментов для того, чтобы точно не проиграть игру. Но когда игра подходит к концу, и вы отстаете по счету, в этой ситуации против "волков" вы серьезно уязвимы для любого мяча, потому что они являются отличной командой при контратаках.

Это наш уровень сегодня. Мы можем победить кого угодно, но можем и проиграть, потому что эффективность результатов наших матчей минимальна", — считает наставник Арсенала.

Журналист не постеснялись спросить Артету о возможной отставке в ближайшем будущем из-за негативных результатов выступлений команды, на что испанец ответил с долей иронии: "В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды меня уволят или я уйду из футбольного клуба. Моя единственная забота — получить максимум от игроков и предоставить клубу наилучшие услуги, а также подрасти в профессиональном плане".

В следующем туре АПЛ Арсенал будет ожидать гостевое дерби северного Лондона против Тоттенхэма.