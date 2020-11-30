Англия

Менеджер Вулверхэмптона прокомментировал победу своей команды в поединке Английской Премьер-лиги.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту поделился мнением об успешной игре своей команды против Арсенала (2:1) в рамках десятого тура чемпионата Англии.

"Сегодня мы выступили прекрасно, я горжусь своей командой. Ребята показали сердце, было очень приятно видеть их старания и работу. Сегодня Вулверхэмптон сделал все очень хорошо, но мы и дальше хотим расти и совершенствоваться.

Что касается игры в четыре защитника, нам нужно ее улучшать. Мы должны стать менее предсказуемыми", — приводит слова Санту BBC Sport.

Также тренер Вулверхэмптона прокомментировал ужасающую травму Рауля Хименеса, которую он получил в столкновении с Давидом Луисом.

"Хименес сейчас на обследовании. Он пришел в себя. С ним все в порядке, учитывая то, насколько все было серьезно. Он говорит и находится в сознании", — сказал Санту.

Обыграв лондонский Арсенал, Вулверхэмптон набрал 17 очков в десяти играх Английской Премьер-лиги и на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Свой следующий матч команда проведет в воскресенье, 6 декабря, когда в рамках очередного тура АПЛ сыграет на выезде против Ливерпуля.

Ранее менеджер Вулверхэмптона заявлял, что основной причиной травматичности игроков является календарь, а не количество замен.